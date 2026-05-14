Berichte über Korruptionsverdacht

Südafrikas Präsident Ramaphosa (Archivfoto) (Eraldo Peres/AP/dpa)

Einen Grund nannte Ramaphosa nicht. Hintergrund sind aber offenbar Korruptionsvorwürfe. Tolashe, eine ANC-Parteikollegin, soll laut Medienberichten als Vorsitzende der Frauenliga zwei Autos der Organisation privat genutzt und Angestellte des Ministeriums privat in ihrer Familie beschäftigt haben.

Seit Mitte des vergangenen Jahres ermittelt auf Anordnung von Ramaphosa eine unabhängige Untersuchungskommission wegen politischer Einflussnahme und Korruption in der Justiz.

Ramaphosa steckt selbst in einer politischen Krise wegen der möglichen Verschleierung von Bargeld. Oppositionsparteien warfen ihm vor, die Herkunft der Finanzmittel nicht offengelegt zu haben und forderten seinen Rücktritt.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.