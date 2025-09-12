Nach 48 Jahren

Eine Sprecherin der Anklagebehörde teilte mit, Ziel sei es, Beweise vorzulegen, um festzustellen, ob Bikos Tod in Polizeigewahrsam durch eine kriminelle Handlung oder Unterlassung verursacht wurde. Der Fall wurde nie strafrechtlich verfolgt.
Im Herbst 1977 war der damals 30-jährige Gründer der "Black-Consciousness-Bewegung" wochenlang verhört worden. Er wurde schließlich bewusstlos, nackt und gefesselt im Kofferraum eines Polizeifahrzeugs in ein 1.200 Kilometer entferntes Gefängniskrankenhaus gebracht, wo er kurz nach der Ankunft starb.
Bikos Tod löste internationale Empörung über die Brutalität des rassistischen Apartheid-Regimes aus.
Diese Nachricht wurde am 12.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.