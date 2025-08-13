Scarborough-Riff

Das US-Kriegsschiff "USS Higgins" (picture alliance/ZUMAPRESS.com/Paul L. Archer)

Das chinesische Militär teilte mit, die Marine habe ein US-Kriegsschiff in der Region abgedrängt. Der Zerstörer "USS Higgins" habe das Gebiet des Scarborough-Riffs ohne Zustimmung der Regierung in Peking befahren. Die US-Marine erklärte dagegen, die "USS Higgins" habe im Einklang mit dem Völkerrecht die Rechte und Freiheiten der Schifffahrt geltend gemacht. Man werde sich von Peking nicht abschrecken lassen. Das Riff wird sowohl von China als auch von den Philippinen beansprucht.

Die Philippinen hatten China vor wenigen Tagen vorgeworfen, bei einem Einsatz in der Region gefährliche Manöver gefahren zu haben. Dabei sollen nach Angaben aus Manila auch zwei chinesische Schiffe zusammengestoßen sein.

