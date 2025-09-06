Diplomatie
Südkorea bemüht sich um in den USA verhafteteten Staatsbürger

Die Regierung Südkoreas hat auf die Festnahme ihrer Staatsangehörigen in den USA reagiert.

    An zwei Fahnenmasten hängen die Flaggen Südkoreas und der USA und wehen im Wind.
    Die Flaggen Südkoreas und der USA (imago / Marius Schwarz / Marius Schwarz)
    Staatspräsident Lee werde die notwendigen Maßnahmen veranlassen, teilte das Außenministerium in Seoul mit. Außenminister Cho wolle bei Bedarf nach Washington fliegen, um die Angelegenheit dort zu besprechen, hieß es in einer Meldung der staatlichen Nachrichtenagentur Yonhap.
    Bei einer Razzia der Einwanderungsbehörde ICE im US-Bundesstaat Georgia waren rund 450 Arbeiter am Standort der südkoreanischen Konzerne Hyundai Motor und LG Energy Solution vorübergehend festgenommen worden. Medienberichten zufolge befanden sich darunter etwa 30 südkoreanische Staatsangehörige. Hintergrund der Razzia war der Verdacht auf illegale Beschäftigungspraktiken.
