Nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums hob die südkoreanische Regierung die Einfuhrbeschränkungen auf. Die Handelssperre war Anfang des Jahres verhängt worden, nachdem es hierzulande Fälle von Maul- und Klauenseuche gegeben hatte.
Landwirtschaftsminister Rainer sagte, mit Südkorea stehe ein wichtiger Exportmarkt wieder offen. Im vergangenen Jahr seien 51.000 Tonnen Schweinefleisch an den asiatischen Staat gegangen. Ziel sei, die noch bestehenden Exportbeschränkungen etwa von Japan, den USA und Kanada ebenfalls abzubauen.
Diese Nachricht wurde am 01.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.