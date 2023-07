Marokkanische Spielerinnen nach ihrem Sieg (James Elsby / AP / James Elsby)

WM-Neuling Marokko feierte seinen historisch ersten Erfolg bei einer Endrunde der Frauen. Bereits in der 6. Minute erzielte Ibtissam Jraïdi die Führung. Südkorea kann nur noch theoretisch weiterkommen, die Marokkanerinnen wahrten dagegen ihre Chance auf den Einzug ins Achtelfinale. Die deutsche Mannschaft trifft in ihrem zweiten Spiel heute in Sydney auf Kolumbien. Mit einem Sieg wäre sie für das Achtelfinale qualifiziert.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.