Diese sei von der nordkoreanischen Ostküste in Richtung Meer abgefeuert worden, teilte das südkoreanische Militär mit. Weitere Informationen, etwa zum Typ oder der Flugweite, sind bislang nicht bekannt. Der Raketentest erfolgte kurz vor einem geplanten Treffen von Südkoreas Präsident Lee mit dem chinesischen Staatschef Xi.
Nordkorea hat seine Tests von Raketen und Marschflugkörpern in den vergangenen Jahren deutlich verstärkt.
Diese Nachricht wurde am 04.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.