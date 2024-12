Nach Flugzeugunglück

Das rußgeschwärzte Heck der Unglücksmaschine am Rand des Flughafens von Muan. (YONHAP / dpa)

Der für Flughäfen und Flugsicherung zuständige Generaldirektor erklärte, man werde anhand der einschlägigen Vorschriften überprüfen, inwiefern die Verwendung von Beton an dieser Stelle des Flughafens zulässig war. Am Sonntag war eine aus Thailand kommende Maschine der Fluggesellschaft Jeju Air in Muan beim Versuch, ohne ausgefahrenes Fahrwerk zu landen, von der Landebahn abgekommen, gegen eine Mauer geprallt und in Flammen aufgegangen. Als Unglücksursache kommen den Behörden zufolge ein Vogelschlag, aber auch Probleme mit dem Fahrwerk in Frage. Unabhängig davon hatten Luftfahrtexperten die feste Bebauung am Ende der Landebahn kritisiert.

