Nach Amtsenthebung von Yoon

Das Parlament in Seoul, Südkorea (Daniel Kalker/dpa)

Regierungschef Han Duck Soo teilte mit, das sei nach einer Reihe von Gesprächen unter anderem mit der Wahlbehörde beschlossen worden. Demnach soll der Wahltag zu einem Feiertag erklärt werden, um den Bürgern die Stimmabgabe zu erleichtern. Der Wahlsieger soll schon am Tag darauf vereidigt werden.

Das südkoreanische Verfassungsgericht hatte den bereits suspendierten Präsidenten Yoon am vergangenen Freitag offiziell seines Amtes enthoben. Hintergrund war, dass Yoon Anfang Dezember in einem Haushaltsstreit kurzzeitig das Kriegsrecht verhängt und damit eine politische Krise in Südkorea ausgelöst hatte.

