Südkoreas ehemaliger Ministerpräsident Han Duck Soo ist verurteilt worden. (Hong Hae-in / Yonhap / dpa / Hong Hae-in)

Ein Gericht in der Hauptstadt Seoul befand Han für schuldig, den damaligen Präsidenten Yoon bei dem Vorgang unterstützt zu haben. Das Urteil fiel deutlich höher aus, als die von der Staatsanwaltschaft geforderten 15 Jahre Haft.

Yoon hatte im Dezember 2024 vor dem Hintergrund eines Haushaltsstreits das Kriegsrecht ausgerufen. Das Parlament in Seoul stimmte daraufhin für die Absetzung des Präsidenten. Die Staatsanwaltschaft fordert wegen des Verdachts des Aufruhrs die Todesstrafe für Yoon. Ein Urteil wird im Februar erwartet.

