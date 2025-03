Nach Gerichtsurteil

Nach der Entlassung aus der Haft winkt Yoon Unterstützern zu. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS )

Das zentrale Bezirksgericht in Seoul hatte zuvor den Haftbefehl gegen den 64-Jährigen aufgehoben und dies unter anderem mit Zweifeln an der Rechtmäßigkeit des Ermittlungsverfahrens begründet.

Yoon hatte Anfang Dezember wegen eines Haushaltsstreits vorübergehend das Kriegsrecht in Südkorea ausgerufen und das Land damit in eine politische Krise gestürzt. Das Parlament stimmte daraufhin für die Absetzung des Präsidenten. Über seine tatsächliche Amtsenthebung muss das Verfassungsgericht in letzter Instanz befinden. Eine Entscheidung wird für Mitte März erwartet.

