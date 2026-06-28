Fußball-Weltmeisterschaft

Der südkoreanische Präsident Lee Jae Myung (Archivfoto) (AP / Ahn Young-joon)

In einem Beitrag auf X sprach er von einer "großen Enttäuschung" und einem "inakzeptablen Ergebnis". Das Staatsoberhaupt warf Nationaltrainer Myung-bo Hong vor, bei der Mannschaftsaufstellung mehr auf Loyalität als auf Kompetenz gesetzt zu haben. Hong erklärte daraufhin seinen Rücktritt. Er stand insbesondere in der Kritik, weil er gegen Südafrika auf Stürmerstar Heung-Min Son in der Startelf verzichtet hatte. Durch zwei Niederlagen in Folge gegen Mexiko und Südafrika landete Südkorea auf dem dritten Platz in Gruppe A und verpasste damit den Einzug ins Sechzehntelfinale.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.