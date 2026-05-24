Nahost-Konflikt

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Die Generaldirektion des Zivilschutzes teilte mit, das Gebäude sei nach einem direkten Treffer eingestürzt. Zahlreiche Fahrzeuge und andere Ausrüstung seien beschädigt worden. Opfer gab es den Angaben zufolge nicht, weil das Personal vor dem Angriff verlegt worden war. Der Zivilschutz verurteilte die Attacke.

In den vergangenen Tagen waren nach libanesischer Darstellung bei israelischen Angriffen mehrere Sanitäter getötet wurden.

Zwischen Israel und dem Libanon gilt seit Mitte April offiziell eine Waffenruhe. Israel und die libanesische Hisbollah-Miliz setzen ihre gegenseitigen Angriffe jedoch fort.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.