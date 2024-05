Extreme Temperaturen

Hitzewelle in Bangladesch (picture alliance / NurPhoto / Rehman Asad)

In Bangladesch beispielsweise gab es mehr als 30 Tage am Stück Temperaturen von mindestens 36 Grad. Der meteorologische Dienst des Landes meldet, dass die Temperaturen in dem 170-Millionen-Einwohner-Land noch mindestens diese Woche anhalten dürften.

Auf den Philippinen fiel wegen der Hitze der Schulunterricht aus. Kambodscha verzeichnete die höchsten Temperaturen seit 170 Jahren, wie das zuständige Ministerium meldete. Im Norden Thailands kletterten die Temperaturen teils auf mehr als 44 Grad Celsius, auch in der Hauptstadt Bangkok zeigte das Thermometer teils mehr als 40 Grad an.

