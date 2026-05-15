Südpazifik: Machtwechsel auf den Salomonen: China-Kritiker Wale zum Premierminister gewählt

Matthew Wale, Ex-Oppositionsführer und neuer Premierminister auf den Salomonen im Südpazifik. (Archivbild) (AFP / ALARICS FUGUI)

Der Vorsitzende der Demokratischen Partei wurde in der Hauptstadt Honiara mit 26 von 49 Stimmen vom Parlament der südpazifischen Inselgruppe zum Nachfolger des gestürzten Regierungschefs Manele. Manele hatte vor einer Woche ein Misstrauensvotum verloren. Kritiker warfen ihm Korruption und Misswirtschaft vor. Das etwa 2.000 km östlich von Australien gelegene, strategisch wichtige Archipel sieht sich zudem den Folgen geopolitischer Rivalitäten Chinas und des Westens in der Pafzifikregion ausgesetzt. Manele galt als enger Unterstützer Chinas, Wale gilt als Kritiker Pekings. Vor vier Jahren schlossen die Salomonen ein sogenanntes Sicherheitsabkommen mit China. Es löste in den Vereinigten Staaten von Amerika sowie in Australien und anderen Nachbarstaaten Besorgnis aus.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.