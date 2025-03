Ein ukrainischer Soldat steuert eine Drohne (Symbolbild zur Illustration des Themas) (picture alliance | Anadolu | Jose Colon)

Nach Angaben der Behörden in der südrussischen Region Rostow führten die ukrainischen Streitkräfte mehrere Drohnenangriffe auf verschiedene Industriestandorte durch. Dadurch sei im Bezirk Tschertkowski ein Feuer an einer Ölpipeline ausgebrochen. Zudem hätten Teile einer abgeschossenen Drohne einen Brand in einem Lager auf einem Industriegelände ausgelöst. Ein dritter Angriff auf eine Ölraffinerie in Novoschakhtinsk sei hingegen abgewehrt worden.

In der ukrainischen Hafenstadt Odessa wurden nach Angaben örtlicher Behörden vier Menschen bei einem russischen Drohnenangriff verletzt. Zudem sei die Energieinfrastruktur beschädigt worden, wodurch es in Teilen Odessas zu Stromausfällen gekommen sei.

