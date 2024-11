Der Südtiroler Jannik Sinner verschaffte den italienischen Fans in Turin den erhofften Heimspiel-Sieg. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Antonio Calanni)

Im Doppel hatte zuvor das deutsche Duo Kevin Krawietz aus Coburg und Tim Pütz aus Frankfurt am Main gewonnen. Die beiden setzten sich im Endspiel in Turin in zwei Sätzen gegen die Weltranglistenersten Marcelo Arevalo aus El Salvador und Mate Pavic aus Kroatien durch.

Es ist der erste Sieg eines deutschen Doppels in der 55-jährigen Geschichte des Turniers. Krawietz und Pütz erhalten nun umgerechnet rund 692.000 Euro Preisgeld.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.