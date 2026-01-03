Stromausfall

Nach Angaben des Versorgers Stromnetz sind etwa 50.000 Haushalte und rund 2.000 Gewerbebetriebe betroffen. Wie der rbb berichtet, ist die Ursache der Brand einer Strom-Brücke über den Teltowkanal. Nach Angaben der Polizei stand eine Verteiler-Station in Flammen. Mehrere größere Kabel wurden beschädigt oder zerstört. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Der Betreiber rechnet damit, dass die Störung erst am frühen Abend behoben sein wird.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.