Auch auf mehrmalige Nachfrage hin antwortete er in einem Interview mit dem Nachrichtensender "Sky News" lediglich, er habe sich bereits deutlich geäußert und dem nichts hinzuzufügen. Sunak hatte zuvor erklärt, es sei wahrscheinlich, dass die Wahl in der zweiten Jahreshälfte stattfinde. Gerechnet wird bisher mit Oktober oder November. Zuletzt hatten sich jedoch Gerüchte gemehrt, wonach der Premierminister schon in der kommenden Woche einen Termin nennen könnte. Unter Einhaltung der entsprechenden Fristen wäre auch ein Datum bereits im Juni möglich. Die regierenden Konservativen liegen seit Monaten in den Umfragen deutlich hinter der oppositionellen Labour-Partei.

Einen ersten Stimmungstest wird es am Donnerstag geben. Dann finden Lokalwahlen in den Landesteilen England und Wales statt.

