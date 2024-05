Der britische Premierminister Rishi Sunak (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ben Stansall)

Die konservativen Tories verloren etwa die Hälfte der knapp 1.000 Sitze in Gemeinderäten, die sie bis dahin gehalten hatten. Selbst die Liberaldemokraten, die im britischen Parlament nur eine Nebenrolle spielen, gewannen mehr Mandate. Die oppositionelle Labour-Partei eroberte zuletzt noch die Metropolregion West Midlands um die Millionenstadt Birmingham. Auch die Bürgermeisterwahlen in London sowie die Metropolregionen Manchester und Liverpool gingen an die Sozialdemokraten.

Das Wahlergebnis in England spiegelt die Umfragen wider, die auf einen Regierungswechsel im Vereinigten Königreich hindeuten. Premier Sunak muss bis spätestens Januar 2025 Parlamentswahlen anberaumen.

