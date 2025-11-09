Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Das Zentrum des Wirbelsturms traf am Abend in der Provinz Aurora auf der Hauptinsel Luzon auf Land. Die Behörden hatten im Vorfeld landesweite Vorkehrungen getroffen. Mehr als eine Million Menschen wurde in Sicherheit gebracht, Schulen und öffentliche Gebäude blieben geschlossen, in der Hauptstadt Manila wurden fast 300 Flüge gestrichen.

Bereits vor seiner Ankunft hatte der Taifun in dem südostasiatischen Inselstaat für sintflutartige Regenfälle und heftige Winde gesorgt. Mindestens zwei Menschen kamen nach Angaben des Katastrophenschutzes ums Leben.

Der Wetterdienst hat "Fung-wong" als sogenannten Super-Taifun der höchsten Stärke fünf eingestuft. Super-Taifune erreichen Windgeschwindigkeiten von bis zu 230 Stundenkilometern und sind besonders zerstörerisch.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.