Astronomie

Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes mitteilte, ist in diesen Regionen der sogenannte Supermond zu sehen. Eine Ausnahme könnte wegen Hochnebels das Werratal in Thüringen darstellen. Besonders gut werde man den Supermond wahrscheinlich in der Altmark, der Börde oder im Harz in Sachsen-Anhalt sehen, hieß es.

Supermond ist ein 1979 vom Astrologen Richard Nolle geprägter Ausdruck für einen Voll- oder Neumond, der sich in seiner Umlaufbahn beim oder nahe des erdnächsten Punkts befindet.

