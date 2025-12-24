"Kein Trump, keine Truppen" - Menschen in Chicago protestieren gegen den Einsatz der Nationalgarde in ihrer Stadt (Archiv). (AFP / KAMIL KRZACZYNSKI)

Die Richter lehnten mehrheitlich einen Dringlichkeitsantrag ab, die Entscheidung einer Bezirksrichterin aufzuheben, die den Einsatz der Nationalgarde blockiert hatte. Es fehle an einer Rechtsgrundlage für einen Einsatz im Bundesstaat Illinois, hieß es. Die Entscheidung ist nicht endgültig.

Üblicherweise beruft der jeweilige Gouverneur eines Bundesstaates die Nationalgarde ein. Unter bestimmten Umständen darf dies aber auch der Präsident. Trump berief sich auf ein Gesetz, nach dem er Streitkräfte einsetzen darf, wenn eine Rebellion oder die Gefahr einer Rebellion besteht. Seine Regierung argumentiert, sie brauche die Nationalgarde, um Bundesbeamte und -eigentum vor gewaltsamem Widerstand gegen die Durchsetzung der Einwanderungsgesetze des Bundes zu schützen.

Seit Sommer hat Trump in mehreren Städten den Einsatz angeordnet - in den meisten Fällen gegen den Willen der Städte und Bundesstaaten.

