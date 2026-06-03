Der Supreme Court in den USA hat den Neuzuschnitt von Wahlkreisen in Alabama erlaubt. (picture alliance / Associated Press / Jose Luis Magana)

Ein vorangegangenes gerichtliches Verbot aus der Vorinstanz wurde aufgehoben. Kritiker sehen in dem Neuzuschnitt eine Benachteiligung schwarzer Wähler, die tendenziell eher die Demokraten wählen. Ihre Stimmen würden auf mehrere Bezirke aufgeteilt und an Wirkung verlieren. Den dahinterliegenden Effekt machen sich in den USA die Parteien seit Jahrzehnten zunutze. In vielen Bundesstaaten befassen sich Gerichte aktuell mit dem Thema.

Im November finden die Zwischenwahlen statt. Dabei wird ein Teil des Senats und das komplette Repräsentantenhaus neu gewählt. In beiden Parlamentskammern sind die Merhheitsverhältnisse knapp.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.