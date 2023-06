Der Oberste Gerichtshof der US (Getty Images via AFP / KEVIN DIETSCH)

Der Supreme Court setzte damit die freie Meinungsäußerung über die Anforderung des Staates Colorado, dass Geschäftsleute niemanden diskriminieren dürfen. Die Frau hatte sich vor Gericht auf ihre christlichen Überzeugungen berufen.

Die Entscheidung der Richter fiel mit sechs zu drei Stimmen. Sie hoben damit das Urteil einer unteren Instanz auf, die den Antrag der Geschäftsinhaberin aus Denver auf eine Ausnahme vom Anti-Diskriminierungsgesetz abgelehnt hatte.

Im Grundsatz ging es vor Gericht um den Schutz der Redefreiheit gemäß dem ersten Zusatzartikel der US-Verfassung. In der Urteilsbegründung heißt es, darin würden die Vereinigten Staaten als komplexer Ort betrachtet, an dem alle Menschen frei seien, so zu denken und zu sprechen, wie sie es wünschten - und nicht, wie es die Regierung verlange.

