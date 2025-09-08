Proteste gegen Trumps Abschiebepolitik - der Supreme Court erlaubt das Vorgehen der Behörden vorerst wieder. (picture alliance / Anadolu / Tayfun Coskun)

Der Supreme Court hob die entsprechende Beschränkung durch ein Gericht der unteren Instanz auf, bis es eine inhaltliche Entscheidung in der Berufungssache gibt. Im Juli hatte ein Gericht Beamten in Los Angeles verboten, Personen etwa aufgrund ihres Aussehens oder ihrer Sprache und ohne hinreichenden Verdacht anzuhalten. Eine Begründung des Supreme Courts, in dem die konservativen Richter eine Mehrheit haben, gab es zunächst nicht.

Vor allem im Sommer hatten Razzien gegen Einwanderer in Los Angeles Proteste ausgelöst. In der Stadt leben besonders viele Menschen ohne Papiere.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.