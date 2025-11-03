Münchner Eisbach

Die Eisbachwelle ist zu jeder Jahres- und Tageszeit ein wahrer Hotspot für Touristen und Surfer aus der ganzen Welt. (Peter Kneffel / dpa / Peter Kneffel)

Das teilte die Stadtverwaltung mit. Danach hat sich die Welle nach jüngsten Arbeiten, bei denen das Bachbett von Unrat und Sedimenten befreit wurde, nicht wieder aufgebaut. Zugleich wurde darauf verwiesen, dass dabei keinerlei bauliche Veränderungen vorgenommen worden seien. Weiter hieß es, die Stadt sei jetzt im engen Austausch mit der "Interessengemeinschaft Surfen in München", um alles dafür zu tun, damit möglichst schnell der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt werden könne.

Die Flusswelle in München gilt als weltweit konstanteste und größte ihrer Art in einer Großstadt. Sie ist seit 40 Jahren besurfbar und ein Touristenmagnet.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.