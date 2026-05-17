Bambase Conte von der SV Elversberg beim Torjubel (picture alliance / SNS / Steven Mohr)

Das Saarland war 33 Jahre lang nicht mehr in der höchsten deutschen Liga vertreten.

Der FC Schalke 04 stand als Aufsteiger bereits fest.

Der SC Paderborn wird nach dem 2:0 gegen den SV Darmstadt in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg antreten. Hannover 96 rutschte durch das 3:3 gegen den 1. FC Nürnberg noch auf den vierten Platz ab.

Aus der zweiten Liga abgestiegen ist Fortuna Düsseldorf. Die Rheinländer rutschten durch das 0:3 bei der SpVgg Greuther Fürth am letzten Spieltag noch vom 15. auf den 17. Rang - und spielen nach 17 Jahren wieder drittklassig. Fürth spielt in der Relegation den Rot-Weiß Essen, den Drittplatzierten der 3. Liga.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.