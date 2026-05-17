Das Saarland war 33 Jahre lang nicht mehr in der höchsten deutschen Liga vertreten.
Der FC Schalke 04 stand als Aufsteiger bereits fest.
Der SC Paderborn wird nach dem 2:0 gegen den SV Darmstadt in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg antreten. Hannover 96 rutschte durch das 3:3 gegen den 1. FC Nürnberg noch auf den vierten Platz ab.
Aus der zweiten Liga abgestiegen ist Fortuna Düsseldorf. Die Rheinländer rutschten durch das 0:3 bei der SpVgg Greuther Fürth am letzten Spieltag noch vom 15. auf den 17. Rang - und spielen nach 17 Jahren wieder drittklassig. Fürth spielt in der Relegation den Rot-Weiß Essen, den Drittplatzierten der 3. Liga.
Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.