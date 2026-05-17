Die Saarländer sicherten sich mit einem 3:0-Erfolg über Preußen Münster den Aufstieg in die höchste Spielklasse. Die Gemeinde Spiesen-Elversberg mit 12.800 Einwohnern wird damit zum kleinsten Standort der Bundesliga-Geschichte und löst Unterhaching ab. Das Saarland war 33 Jahre lang nicht mehr in ersten Liga vertreten. - Schon bekannt war, das Schalke 04 aufsteigt.
In der Relegation tritt der SC Paderborn gegen den Erstligisten VfL Wolfsburg an.
Aus der zweiten Liga abgestiegen ist Fortuna Düsseldorf.
Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.