Rechtsextremismus

Der Rechtsextremist Sven Liebich zu anderthalb Jahren Haft verurteilt (IMAGO/Olaf Wagner)

Nach einer Entscheidung des Amtsgerichts Halle muss er für ein Jahr und sechs Monate ins Gefängnis. Gegen Liebich lagen insgesamt sechs Anklagen vor, etwa wegen Äußerungen von ihm bei Demonstrationen in Halle. Liebich sei ein Gratwanderer und überschreite in manchen Fällen die Grenze des Rechts, sagte die Richterin bei der Verkündung des Urteils. - In vorigen Prozessen hatten die Gerichte lediglich Geld- oder Bewährungsstrafen ausgesprochen.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.