Schauspiel

Der Synchronsprecher Eckart Dux ist gestorben (hier eine Aufnahme von 2013)

Er war unter anderem Sprecher von Anthony Perkins in der Rolle des Norman Bates im Horror-Klassiker "Psycho". Dux synchronisierte auch Steve Martin. In der 80er-Jahre-Actionserie "Das A-Team" lieh er US-Schauspieler George Peppard alias "Hannibal" seine Stimme. In der "Hobbit"-Trilogie sprach Dux ab 2006 den Gandalf-Darsteller Ian McKellen.

Der gebürtige Berliner war nach seinem Debüt am Renaissance-Theater zuerst in Defa-Kinoproduktionen zu sehen. Später war Dux in zahlreichen Fernsehrollen zu sehen. Unter Hörspielfreunden besitzt er Kult-Status. Er trat mehrfach in der Serie "Die drei ???" auf.

