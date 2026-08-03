Klara Bleyer in der Freien Kür bei der Europameisterschaft in Paris (picture alliance / Eibner-Pressefoto)

Bleyer war im vergangenen Jahr auf Madeira erste deutsche Solo-Europameisterin geworden und hatte im Juni das Weltcupfinale gewonnen. In Paris musste sie sich nun der WM-Zweiten Wassilina Chandoschka aus Belarus (292,3887 Punkte) geschlagen geben. Bronze ging an die Weltmeisterin Iris Tio Casas aus Spanien (284,5550).

Bleyer geht morgen noch im Solo-Wettbewerb in der Technischen Kür an den Start.

Wasserspringer auf Erfolgskurs

Gestern hatten die deutschen Wasserspringer den Medaillensatz bei der Europameisterschaft komplett gemacht. Am dritten Tag der Titelkämpfe in Paris holten Lena Hentschel und Luis Avila Sanchez Bronze im Mixed-Synchron vom 3-Meter-Brett.

Mit 284,19 Punkten mussten sie dem italienischen Duo Chiara Pellacani/Matteo Santoro sowie Elizaweta Kuzina/Ilia Molachanow von den Unabhängigen Athleten aus Russland den Vortritt lassen.

Zuvor hatte bereits Moritz Wesemann am Ein-Meter-Brett Gold geholt; das Synchron-Paar Pauline Pfeif/Elena Wassen hatte Silber gewonnen.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.