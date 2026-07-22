Der Synchronsprecher Joachim Kerzel ist tot. (--- / Die Media-Paten - Sprecherag / ---)

Nach Angaben seiner Agentur starb er bereits am Montag im Alter von 84 Jahren. Kerzel lieh unter anderem Anthony Hopkins, Jean Reno und Dustin Hoffmann seine Stimme. 2003 erhielt er den "Deutschen Preis für Synchron" für den Film "About Schmidt", in dem er Jack Nicholson sprach.

Kerzel war auch als Schauspieler und Hörbuchinterpret tätig. Seine Agentur erklärte, mit ihm verliere die Synchronwelt eine außergewöhnliche Persönlichkeit.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.