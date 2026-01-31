Einige Themen des Synodalen Wegs: Macht, Rolle der Frauen, Sexualmoral und das Zölibat (dpa/Andreas Arnold)

Der Dialog innerhalb der katholischen Kirche lief über insgesamt sechs Jahre. Die Reformbemühungen sollen nun von einer Synodalkonferenz fortgesetzt werden, einem neuen Beratungs- und Beschlussgremium von Bischöfen und Laien. Die Synodalkonferenz soll, vorbehaltlich der Zustimmung der Bischöfe und aus dem Vatikan, im November an den Start gehen.

In der heute verabschiedeten Abschlusserklärung des Synodalen Wegs heißt es, damit werde die katholische Kirche in Deutschland ein Instrument gewinnen, um dauerhaft die systemischen Dimensionen des Machtmissbrauchs zu bekämpfen. Ziel sei es, Partizipation, Transparenz und Rechenschaft zu sichern, Diskriminierung zu bekämpfen und Geschlechtergerechtigkeit zu fördern.

