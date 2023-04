Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg zusammen mit dem Landes- und dem Bundeskriminalamt mit. Demnach soll der verdächtige Syrer aus einer radikalislamistischen und dschihadistischen Grundhaltung heraus einen Anschlag mit einem selbstgebauten Sprengstoffgürtel geplant haben. Sein Bruder habe ihn in der Tatplanung bestärkt. Auch er wurde festgenommen. Den Ermittlungen zufolge ging es um einen Angriff gegen zivile Ziele.

Gegen den 28-Jährigen lag bereits ein Haftbefehl des Amtsgerichts Hamburg wegen Terrorismusfinanzierung vor, wie es hieß. Mehrere Objekte in Hamburg und in Kempten seien am Vormittag durchsucht worden.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.