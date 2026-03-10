Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Berichten der staatlichen Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf die syrische Militärführung zufolge schlugen Artilleriegeschosse in der vergangenen Nacht westlich von Damaskus ein. Ziel der Hisbollah-Angriffe seien Stellungen der syrischen Armee gewesen. Diese warf der libanesischen Miliz vor, ihre Stellungen an der gemeinsamen Grenze auszubauen und erklärte, sie werde Angriffe auf Syrien nicht tolerieren.

Mit dem Beginn der Luftangriffe Israels und der USA auf den Iran war auch der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon wieder eskaliert. Die Hisbollah war zudem ein enger Verbündeter von Syriens gestürztem Langzeitmachthaber Assad. Die neue syrische Führung bemüht sich dagegen, den Einfluss der Hisbollah und des Irans im Land zu unterbinden.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.