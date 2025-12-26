Die Zentralbank gab bekannt, dass zum Jahresbeginn mit dem Umtausch alter Banknoten gegen neue begonnen wird. Damit sollen die Banknoten aus der Assad-Ära ersetzt werden, um den Wert der Landeswährung zu stärken.
Vor über einem Jahr hatten Rebellen den Langzeit-Herrscher Baschar al-Assad gestürzt. Er floh nach Russland. Die neue Führung in Syrien versucht aktuell, die staatlichen Institutionen neu aufzubauen und die Wirtschaft wiederzubeleben. Diese war in den letzten Jahren wegen des Bürgerkriegs, der Sanktionen und der finanziellen Isolation des Landes unter Druck geraten.
Diese Nachricht wurde am 26.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.