Luftverkehr

Direktflüge zwischen Deutschland und Syrien wurden wieder aufgenommen. (Archivbild) (Omar Sanadiki/AP/dpa)

Nur wenige Tage nachdem man als erste deutsche Airline seit fast 15 Jahren wieder nonstop nach Damaskus fliege, erweitere man sein Syrien-Netz um einen weiteren Zielort, teilte das Unternehmen mit. Der Flug werde ebenfalls aus Düsseldorf starten. Die Angebote richteten sich derzeit vor allem an Privatleute mit syrischer Herkunft in Deutschland und an Geschäftsreisende. Für viele bedeute die Wiederaufnahme der Verbindungen die Rückkehr zu kürzeren Wegen – und für manche ein Wiedersehen mit Familie, Freunden oder der Heimat.

Nach dem Ausbruch des Bürgerkriegs in Syrien 2011 waren die direkten Verbindungen eingestellt worden. Ende 2024 wurde die Assad-Diktatur gestürzt. Das Land bemüht sich derzeit um einen Neuanfang.

Diese Woche ging die erste LEAV-Maschine von Düsseldorf nach Damaskus. Andere deutsche Fluggesellschaften wollen die beiden Routen ebenfalls wieder aufnehmen. Der Erstflug der Stralsunder Airline "Sundair" ist für den 15. August geplant.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.