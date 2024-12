Nach Assad-Sturz

Bundesinnenministerin Faeser (SPD) (picture alliance / Geisler-Fotopress / Frederic Kern / Geisler-Fotopress)

Es würden ganze Bereiche im Gesundheitssektor wegfallen, wenn jetzt alle Syrer, die hier arbeiteten, das Land verlassen würden, sagte die SPD-Politikerin. Ähnlich hatten sich der Katholische Krankenhausverband Deutschland und die Deutsche Krankenhausgesellschaft geäußert. In Deutschland arbeiten derzeit fast 6.000 Ärzte aus Syrien in Krankenhäusern und Praxen. Die Union drängt unterdessen auf einen Rückkehrplan für syrische Flüchtlinge.

Aus der Türkei kehren viele Syrer bereits in ihr Heimatland zurück. Am Grenzübergang Öncüpinar standen heute Morgen Dutzende an, berichtete die dpa. Die Zeitung "Cumhuriyet" meldete, am Übergang Cilvegözü weiter westlich hätten gestern etwa tausend Menschen die Grenze passiert. Die türkische Migrationsbehörde stocke ihr Personal auf, um die Anträge zu bewältigen.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.