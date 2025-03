Nach Assad-Sturz

Syrien und der Libanon haben einen Vertrag über ihren Grenzverlauf geschlossen (Archivbild). (Leo Correa / AP / dpa / Leo Correa)

Der Vertrag wurde in Saudi-Arabien besiegelt. Er sieht nach Angaben der in Riad ansässigen Nachrichtenagentur SPA Koordinierungsmechanismen vor, um etwaige Sicherheitsrisiken entlang der syrisch-libanesischen Grenze zu bewältigen. Außerdem sollten bilaterale Fachausschüsse gebildet werden, hieß es weiter. Nach dem Sturz des langjährigen syrischen Machthabers Assad Anfang Dezember war es zu Spannungen an der syrisch-libanesischen Grenze gekommen.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.