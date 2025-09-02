Ausschüsse zu Häftlingen und Vermissten

Syrische Flüchtlinge warten in einem Camp im Libanon auf ihre Registrierung. (picture alliance / EPA / STR)

Die Gremien sollen unter anderem über den Umgang mit fast 2.000 syrischen Häftlingen in libanesischen Gefängnissen entscheiden. Weitere Themen sind die Suche nach seit Jahren in Syrien vermissten libanesischen Staatsangehörigen und die größtenteils unmarkierte Grenze zwischen den beiden Ländern.

In Beirut war heute eine Delegation aus Syrien mit dem libanesischen Vizeministerpräsidenten Mitri zusammengetroffen. Die syrische Interimsregierung strebe ein neues Kapitel in den Beziehungen zum Libanon an, erklärten beide Seiten nach den Gesprächenf. Im Libanon leben schätzungsweise 1,5 Millionen Syrerinnen und Syrer, die nach Ausbruch des Bürgerkriegs vor mehr als 14 Jahren in das Nachbarland geflüchtet waren.

