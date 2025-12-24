Treffen im Kreml

Blick auf den Kreml und den Roten Platz in Moskau (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Dazu trafen ‌sich die Außen- und Verteidigungsminister Syriens mit dem russischen Staatschef Putin in Moskau. Nach Angaben der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur SANA ging es bei den Gesprächen um eine strategische Kooperation in der Rüstungsindustrie sowie um ​die Modernisierung ​der syrischen ​Armee. Zudem sei über eine engere politische ​Abstimmung und stärkere Wirtschaftsbeziehungen gesprochen worden. Der Kreml hatte jahrelang ⁠das Vorgänger-Regime von Machthaber Assad unterstützt. Dieser war vor einem Jahr von Rebellen unter der Führung des heutigen Übergangs-Staatschefs al-Scharaa gestürzt worden und fand schließlich Asyl in Russland.

Al-Scharaa hatte Moskau erst kürzlich zugesagt, alle früheren ‍Abkommen ​zwischen beiden Staaten einzuhalten.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.