Vereinte Nationen

Will sein Amt aufgeben: Der UNO-Sondergesandte für Syrien, Geir Pedersen. (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Eskinder Debebe / UN Photo)

Gründe für den Schritt nannte er nicht. Vor dem Sicherheitsrat sagte der norwegische Diplomat lediglich, nach fast sieben Jahren im Amt wolle er sich anderen Dingen zuwenden. Pedersen war mit der Umsetzung einer UNO-Resolution beauftragt, die eine politische Lösung des Konflikts zwischen der Regierung des früheren Präsidenten Assad und seinen Gegnern zum Ziel hatte. Die Bemühungen um eine Vermittlung scheiterten wiederholt.

Assad war im Dezember 2024 durch islamistische Milizen gestürzt worden. Derzeit amtiert eine Übergangsregierung, die von einem ehemaligen Milizen-Chef angeführt wird.

