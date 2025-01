Neue Machthaber in Damaskus

Syriens Außenminister al-Schibani in Katar bei Regierungschef Al-Thani (AFP / SANA)

Der von der islamistischen HTS-Miliz eingesetzte Außenminister al-Schibani traf im Emirat Katar mit Regierungschef al-Thani zusammen. Die Führung in Damaskus kündigte an, al-Schibani werde außerdem noch in die Vereinigen Arabischen Emirate und nach Jordanien reisen. Ziel sei es, strategische Partnerschaften aufzubauen sowie die Sicherheit und die wirtschaftliche Entwicklung Syriens zu verbessern.

Bereits am Freitag hatte der syrische Außenminister seine Amtskollegen aus Deutschland und Frankreich, Baerbock und Barrot, in Damaskus zu Gast.

Die islamistische HTS-Miliz hatte - verbündet mit anderen Milizen - Anfang Dezember das Regime des bisherigen syrischen Machthabers Assad gestürzt. Unter dessen Herrschaft waren im syrischen Bürgerkrieg seit 2011 schätzungsweise eine halbe Millionen Menschen getötet worden.

