Russlands Präsident Wladimir Putin (r) ist der wichtigste Verbündete des syrischen Machthabers Baschar al-Assad. (IMAGO / ITAR-TASS / Vladimir Gerdo)

Bei seinem ersten Besuch in Moskau seit dem russischen Überfall auf die Ukraine bekräftigte Assad die Unterstützung Syriens für die - Zitat - "Spezialoperation". So wird der Krieg gegen die Ukraine in Russland bezeichnet. Zudem bedankte sich der syrische Machthaber für die Hilfe Russlands nach den Erdbeben vom Februar.

Russland ist der wichtigste Verbündete der syrischen Regierung und hat entscheidend zugunsten der Armee in den Bürgerkrieg eingegriffen. Putin hob diese Hilfe heute hervor. Er will mit Assad offenbar auch darüber beraten, wie die Beziehungen zwischen Syrien und dem Nachbarland Türkei verbessert werden können. Die Türkei stellte sich im syrischen Bürgerkrieg auf die Seite der Regierungsgegner. Deshalb unterhalten beide Länder faktisch keine Beziehungen mehr zueinander.

