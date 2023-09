Syriens Präsident Assad ist in China eingetroffen. (AFP/LUDOVIC MARIN HANDOUT)

Am Rande der Asienspiele im südostchinesischen Hangzho will er sich mit Staatschef Xi Jinping treffen, der Assad nach China eingeladen hatte. Geplant sind auch weitere Treffen, an denen neben Kuwaits Kronprinz Scheich al-Dschaber al-Sabah und Südkoreas Premierminister Han Duck Soo teilnehmen werden.

Es ist der erste Besuch Assads in China seit fast 20 Jahren. Der syrische Machthaber war zuletzt 2004 in der Volksrepublik.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.