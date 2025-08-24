Ahmed Al-Scharaa, Übergangspräsident von Syrien (imago / AA / Florian Gaertner)

Der Prozess werde in der südlichen Provinz Suwaida mit drusischer Mehrheit sowie in den Kurdengebieten Raka und Hassakeh im Norden und Nordosten erst stattfinden, wenn angemessene Bedingungen und ein sicheres Umfeld vorhanden seien, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf die Wahlkommission. In Suwaida war es im Juli zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Volksgruppen und der Armee gekommen, bei denen nach den Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mehr als 700 Menschen getötet wurden.

In Syrien soll Mitte September die erste Wahl eines Übergangsparlaments seit dem Sturz der Regierung des langjährigen Machthabers al-Assad stattfinden.

