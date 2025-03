Berichte über 1.000 Tote

Der syrische Übergangspräsident Al-Scharaa (Archivbild). (Mosa'ab Elshamy / AP / dpa )

Nach Angaben der in Großbritannien ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden in der Region Latakia in den vergangenen Tagen mehr als 1.000 Menschen getötet, viele von ihnen durch Exekutionen. In der alawitisch geprägten Region gehen seit Donnerstag Einheiten der Übergangsregierung gegen mutmaßliche Anhänger des gestürzten Diktators Assad vor, der ebenfalls Alawit ist. Vertreter der neuen Führung haben Verstöße während des Einsatzes eingeräumt, machten dafür aber örtliche Zivilisten verantwortlich sowie Kämpfer, die die offiziellen Sicherheitskräfte unterstützten. Das Ausmaß der berichteten Gewalt nährt jedoch Zweifel, ob die neuen islamistischen Machthaber in der Lage sind, Syrien mit Rücksicht auf alle Bevölkerungsgruppen zu regieren.

