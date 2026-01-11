Anhaltende Gefechte

Syrische Soldaten überwachen, wie kurdische Bewohner von Aleppo ihren Stadtteil verlassen. (AFP / OMAR HAJ KADOUR)

Kurdische Kämpfer, die Teile Aleppos eingenommen hatten, wiesen die Darstellung zurück. Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichten, es seien weiterhin Schüsse zu hören. Die syrische Armee war nach Ablauf einer Waffenruhe in Aleppo einmarschiert. In Medienberichten war von schweren Gefechten in den Stadtteilen Aschrafieh und Scheich Maksud die Rede. Der Leiter des Katastrophenschutzes der nordsyrischen Großstadt, Rajab, sagte dem Sender Al-Dschasira, inzwischen seien mehr als 160.000 Menschen geflohen

Die Übergangsregierung in Syrien hatte die Kurden zur Aufgabe aufgefordert. Hintergrund ist ein Machtkampf. Kurdische Syrer kontrollieren den Nordosten Syriens. Damaskus will, dass sich deren militärische Kräfte in die Armee eingliedern.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.