Nordsyrien

Wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete, öffneten Soldaten ein Metalltor und betraten das Gelände, während andere den Eingang bewachten. Die kurdisch dominierten Demokratischen Kräfte Syriens hatten sich wegen des Vormarschs der Armee aus dem Lager al-Hol zurückgezogen. In Syrien werden tausende mutmaßliche Dschihadisten festgehalten, darunter zahlreiche Ausländer unter anderem aus Deutschland.
Die Gewerkschaft der Polizei warnte vor deren möglicher Rückkehr. GdP-Chef Kopelke sagte dem "Tagesspiegel", einige der Islamisten könnten nach jahrelanger Haft in Syrien auf Rache sinnen. Er appellierte an Bundeskanzler Merz, den Nationalen Sicherheitsrat deswegen einzuberufen.
